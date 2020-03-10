تسلا الأمريكية تحتفل بتصنيع مليون سيارة

احتفلت شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا بصنع السيارة رقم مليون، بمقر الشركة بولاية كاليفورنيا، ما يجعلها أكبر صانعة سيارات كهربائية في العالم بفارق شاسع.
ودشنت تسلا ثاني مصنع لها في شانغهايبالصين مع استهداف زيادة إنتاجها في الصين إلى 150,000 سيارة سنوياً بجانب النصف مليون سيارة في مصنع Fermont الأمريكي، ما يضع الإنتاجية السنوية للشركة عند 650,000 سيارة.
ويشمل مجال تسلا الحالي موديل S و 3 سيدان وموديل X و Y اس يو في، كما تجهز تيسلا لعدة موديلات أخرى مثل تسلا رودستر الجديدة كلياً والفائقة الأداء، بالإضافة إلى سايبرتراك وشاحنة Semi للنقل.
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