الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت تيسلا بصنع السيارة رقم مليون، ما يجعلها أكبر صانعة سيارات كهربائية في العالم بفارق شاسع.
وقد تم الاحتفال بالإنجاز في مقرات الشركة الرئيسية في كاليفورنيا البارحة، مع شكر رئيس الشركة ايلون ماسك لفريقه على تويتر لجهودهم ومشاركته صور السيارة المليونية ولفريق العمل، وهي تيسلا موديل Y حمراء.
وقد دشنت تيسلا ثاني مصنع لها في شانغهاي بالصين مع استهداف زيادة إنتاجها في الصين إلى 150,000 سيارة سنوياً بجانب النصف مليون سيارة في مصنع Fermont الأمريكي، ما يضع الإنتاجية السنوية للشركة عند 650,000 سيارة.
ويشمل مجال تيسلا الحالي موديل S و 3 سيدان وموديل X و Y اس يو في، كما تجهز تيسلا لعدة موديلات أخرى مثل تيسلا رودستر الجديدة كلياً والفائقة الأداء، بالإضافة إلى سايبرتراك وشاحنة Semi للنقل.
كانت هذه تفاصيل خبر “صورة” تيسلا تحتفل بصناعة السيارة رقم مليون! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.