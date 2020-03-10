كاديلاك سوليستيك هي سيدان كبيرة سيتخطى سعرها 750,000 ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – كتبنا مسبقاً عن السيدان الرائدة الجديدة لكاديلاك باسم “سوليستيك”، والتي ستكون حصرية للغاية مع صنع كل نسخة باليد في ولاية ميشيجان، كما علمنا أن السيارة لن تكون رخيصة على الإطلاق.

والآن نقلت جريدة Wall Street Journal عن رئيس كاديلاك أن سعر سوليستيك سيتعدى 200,000 دولار (744,000 ريال)، ما يجعلها أكثر من ضعف سعر CT6-V، السيدان السابقة الأغلى للعلامة.

وتنوي كاديلاك طرح عدة مئات فقط من النسخ لسوليستيك كل عام، وهو توجه منطقي مع سعر كهذا، كما أنها ستكون كهربائية وستعتمد على منصة جنرال موتورز الكهربائية الجديدة، وهي نفس المنصة الداعمة لهامر بيك اب مع بطاريات تصل إلى 200 كيلوواط\س بمدى 644 كيلومتر لكل شحنة.

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وبطبيعة الحال ستبرر كاديلاك لهذا السعر بتقديم أفخم سيارة في تاريخها، لذا توقعوا مقصورة رحبة تسع أربعة أفراد وعدد كبير من أحدث التقنيات والمزايا الفاخرة المريحة.