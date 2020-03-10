كيا سورينتو 2021 تظهر بوضوح على أرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – كان من المفترض تدشين كيا سورينتو الجديدة كليا في معرض جنيف للسيارات قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا، والآن تستعد كيا لتدشين السيارة في حدث خاص والسماح للإعلاميين بتجربة السيارة في كوريا الجنوبية، مع ظهور عدة صور لها على أرض الواقع.

وقد تغير كل شيء في السيارة تقريبا بداية من تصميمها الخارجي وداخليتها إلى الشاسيه، وتتمتع سورينتو بشكل أكثر جراءة مع شبكة تهوية “وجه النمر”، والتي تندمج مع المصابيح الأمامية LED الأنيقة، مع استطالة قاعدة العجلات وقصر أطراف السيارة، بينما حصلت المصابيح الخلفية على تصميم منقسم مختلف عن المصابيح الواسعة للموديل السابق.

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كما صرحت كيا أن سورينتو تحتوي على واحدة من أوسع مقصورات العلامة، مع تصميم داخلي جديد كليا كذلك ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش بالتوازي مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية 10.25 إنش ومساحة تخزين رحبة في صندوق الأمتعة.

وصرحت كيا أن سورينتو 2021 هي أكثر سيارة متطورة تقنياً في تاريخ العلامة الكورية بدون ذكر تفاصيل للوقت الحالي، وستبدأ مبيعات السيارة في كوريا الجنوبية قريبا ولاحقا هذا العام في باقي الأسواق العالمية.