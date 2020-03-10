شيفروليه تعيد إحياء "اكسبريس" بنسخة 2021

أعلنت شركة شيفروليه عن إطلاق نسخة سيارتها الجديدة "اكسبريس 2021" بمحرك جديد.

كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن الموديل 2021 من سيارة "اكسبريس" بمحرك جديد هو V8 بسعة 6.6 لتر ينتج قوة تبلغ 401 حصان وعزم يصل إلى 628 نيوتن-متر. هذا هو نفس المحرك المستخدم في سيلفرادو 2500 HD و 3500 HD.

يأتي الكشف عن المحرك الجديد بعد أن ارتفعت مبيعات اكسبريس العام الماضي بنسبة 12% في السوق الأمريكي وهو الأمر الإيجابي لهذه السيارة الشهيرة، والتي تستخدم لنقل الركاب ونقل المواد حيث تتوفر بفئات مختلفة.