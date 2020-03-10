تعرف على سبب وقف إنتاج بنتلي مولسان

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الخليج ٣٦٥ نت – وقف إنتاج بنتلي مولسان هي نهاية حزينة للسيارة الفاخرة بالتأكيد، والسبب في ذلك هو ارتفاع الطلب على سيارات الـ SUV مثل بنتلي بنتايجا حتى أصبحت مبيعات السيدان الكبيرة لا تشفع لها للبقاء في تشكيلة صانعة السيارات الفاخرة.
من جانبه قال هولمارك، رئيس الشركة، أن وقف إنتاج مولسان سيمثل نهاية حقبة أخرى، وهي محرك V8 ذو الدفع الكلي، والذي تم تطويره باستمرار طوال العقود الستة السابقة، كما برر وقف إنتاج مولسان إلى أنه في السابق كانت تباع 1200 نسخة من مولسان سنوياً، في حين تم بيع 500 سيارة فقط السنة الماضية.
يذكر أن معظم عملاء مولسان موجودين في الولايات المتحدة والصين، ومعظمهم من المشترين الأصغر سناً، ونظراً لاتجاه المشترين الأصغر سناً إلى سيارات الـ SUV، لذا لم يكن من الممكن ببساطة الاستمرار في إنتاج مولسان.
هناك عامل آخر يؤدي إلى وقف إنتاج مولسان، وهو أن كل سيارة تحتاج إلى 400 ساعة على الأقل لبنائها، وهذا يعني الكثير من العمل اليدوي التي تتطلبه كل سيارة، وهذا الوقت الضخم غير فعال من حيث التكلفة، لذا، فإن تقاعد بنتلي مولسان سيكون بشكل دائم لأنه لا يوجد عدد كاف من الأشخاص الذين يهتمون بشرائها.
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