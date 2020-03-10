تتويجا للعلاقة الاستـراتيجية الطويلة بين الشركتين: شركة الوعلان للتجارة تكرم شركة ذيب لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أقامت شركة الوعلان للتجارة حفلا خاصا لشركة ذيب لتأجير السيارات تتويجا للشراكة الاستراتيجية الطويلة بين الطرفين الممتدة قرابة 30 عاما، حضره كبار المدراء التنفيذيين في الشركتين، يتقدمهم فهد بن سعد الوعلان نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الوعلان للتجارة إضافة إلى أعضا ء مجلس الإدارة ، كما حضر من شركة ذيب لتأجير السيارات الأستاذ محمد بن أحمد الذييب رئيس مجلس الادارة إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين لبوا دعوة الحفل لتكريم الشركة لهم والتأكيد على دعم الشراكة الاستراتيجية بين شركة الوعلان للتجارة وشركة ذيب حيث تحرص شركة “الوعلان ” على تكريم عملائها وشركائها الاستراتجيين سنويا بهدف التعبير عن شكرها لهم لدورهم الفعال في تعزيز أعمالها المستمرة.

ويأتي تكريم هذا العام استنادا إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الشركتين وتم تحقيقها خلال العام 2019.

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الاستاذ فهد الوعلان رحب بالحضور مثمناً عمق الشراكة الطويلة والمتينة بينهم ثم قام بتقديم درعا تذكاريا للتعبير عن العلاقة المتينة معربا عن أمله وحرص إدارة الشركة على استمرار هذه العلاقة المتميزة لتكون جسرا لعبوره نحو مستقبل أفضل يساعد في خدمة المستهلك من قبل الطرفين، مؤكداً في الوقت نفسه أن مثل هذا اللقاء يجسد في حقيقته اهتمام الشركة بالتواصل المستمر وتعزيز مبدأ الشراكة الاستراتيجية .

وتعد شركة ذيب لتأجير السيارات واحدة من أكبر الشركات الوطنية العاملة في قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، حاصلة على تصنيف فئة «أ» وهو أعلى تصنيف لنشاط تأجير السيارات بإسطول يزيد عن 19.000 سيارة ولديها حالياً 47 فرع حول المملكة و توفر العديد من الخدمات المميزة منها سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات ، المساعدة على الطريق للعملاء وخدمات عديدة أخرى.