هوندا اويسي 2021 تكشف عن نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت هوندا أوديسي والتي تعد واحدة من سيارات الميني فان الأكثر مبيعاً في السنوات العشر الماضية، لعام 2021، وسيتم تقديمها للجمهور في معرض نيويورك للسيارات الشهر المقبل.

بالنظر إليها من الخارج، ستلاحظون حصولها على شبك أمامي مظلم مع شريط كرومي في الأعلى، ومصد خلفي معاد تصميمه وأغطية مصابيح الضباب، بالإضافة إلى مصابيح أمامية LED أكثر فعالية، وحواف سوداء لامعة أسفل النافذة الخلفية مع شريط كرومي يشبه المستخدم في الواجهة المحدثة.

في الداخل، أصبح طي مقاعد الصف الثاني أسهل، وتتميز جميع إصدارات أوديسي بمنافذ USB وحصائر ثلاثية الألوان، في حين يتم توفير مقاعد متباينة الألوان، وجيوب للصف الثاني من المقاعد، في حين يحصل إصدار تورينج وإلايت بتطريز أسود، ويأتي طراز إلايت الذي يتصدر التشكيلة بجلود لمقاعد الصفين الأول والثاني، وغرز بألوان مختلفة على كل الصفوف الثلاثة، بالإضافة إلى مرايا جانبية تعتم تلقائياً وجنوط 19 بوصة جديدة.

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يذكر أن جميع إصدارات أوديسي 2021 لديها حزمة هوندا Sensing لتقنيات مساعدة السائق بشكل قياسي، وقد تم تحسين الحزمة لتشتمل على نظام مكابح الطوارئ والتحكم التكيفي في السرعة، ونظام تذكير المقعد الخلفي، وكاميرا CabinWatch تعرض منطقة الجلوس الخلفية على شاشة النظام الترفيهي في إصداري تورينج وإلايت.

في النهاية، تستمد الميني فان قوتها من محرك i-VTEC V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 280 حصان، وتقنية إلغاء تنشيط الأسطوانات، ويتصل المحرك حصرياً بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار في وقت لاحق من هذا العام عندما يتم طرحها للبيع، ولكن يُتوقع أن يبدأ سعرها من الإصدار الحالي والذي يبدأ من 37,790 دولار (141,700 ريال).