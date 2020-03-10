كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 سيارة كان من المفترض الإعلان عنها في معرض جنيف الدولي للسيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من الفيروس التاجي، ولكن شركات صناعة السيارات لا تزال تظهر أحدث وأكبر أفكارها بطريقة أو بأخرى.

وقد تم الكشف عن الكثير من مفاهيم السيارات الكهربائية الإضافية ، بما في ذلك Hyundai Prophecy و Renault Morphoz و Polestar Precept.

ومن بين المركبات الكهربائية الإنتاجية أو شبه الإنتاجية التي تم الكشف عنها كانت Citro revealedn Ami و Fiat 500 و BMW i4.

كما ظهرت بعض السيارات الفخمة الخارقة القوية والثمينة، بما في ذلك Koenigsegg Gemera و Bugatti Chiron Pur Sport و Bentley Mulliner Bacalar.

ربما تم إيقاف معرض جنيف الدولي للسيارات بسبب مخاوف من فيروس كورونا ، لكن ذلك لم يوقف ظهور السيارات الجديدة، حتى بدون العرض نفسه.

تم إلغاء حدث جنيف، الذي يعد من أهم عروض السيارات لهذا العام وكان من المقرر أن يتم الأسبوع الماضي، في اللحظة الأخيرة بعد أن حظرت الحكومة السويسرية تجمعات لأكثر من 1000 شخص، مما دفع شركات السيارات إلى الكشف عن أحدث وأعظم ما لدى الإبداعات بوسائل أخرى. اختار بعض الشركات المصنعة البث المباشر عبر الإنترنت، في حين أصدر آخرون صورًا وبيانات صحفية.

على الرغم من أن كل شيء لم يسير وفقًا لما هو مخطط له ، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من السيارات الجديدة ونماذج الإنتاج التي يمكنك استخدامها في الأسابيع القليلة الماضية.

بوجاتي تشيرون بور سبورت تعد Chiron Pur Sport إجابة من Bugatti للعملاء الذين طلبوا سيارة مركّزة على المناولة لا تصنع فقط من أجل السرعة القصوى. إنها أخف وزنا وأكثر صلابة من Chiron القياسية ، والجناح الضخم الذي يبلغ طوله ستة أقدام في الخلف يبقي السيارة مزروعة بإحكام عند التمزيق حول الزوايا. يخطط بوجاتي فقط لتصنيع 60 طرازًا ، وسيكلف كل واحد منها 3.3 مليون دولار. فولكس واجن جولف GTI سيارة فولكس واجن GTI الجديدة تكفي لجعل أي شخص يذاكر كثيرا في السيارة. تحسبا للمعرض الحركي ، ظهر الجيل الثامن من الفتحة الساخنة الأسطورية لشركة فولكس فاجن لأول مرة مع 245 حصانا للموديلات الأوروبية وتصميم جديد. كما قامت شركة فولكس واجن بفك شقيقات الديزل والديزل الهجينة من GTI - GTD و GTE - لكن لسوء الحظ ، فإن هذه الطرز ليست موجهة للسوق الأمريكية. هيونداي النبوة كشفت شركة Hyundai النقاب عن سيارة أنيقة ذات مفهوم كهربائي في 3 مارس تبدو وكأنها مزيج من طراز Porsche 911 و Tesla Model 3. في الداخل ، تشتمل لعبة Prophecy على زوج من المقود بدلاً من عجلة القيادة التقليدية ، نظرًا لأن السائق مصمم نظريًا على ركل بينما يقوم نظام القيادة المستقلة بالسائق حولهم. ستروين عامي إن Citroën Ami هو عبارة عن "رباعي الدراجة" رائعتين يعمل بالكهرباء ، وهو صغير جدًا ، ولا تحتاج إلى ترخيص لقيادته. إنه يتميز بمدى يبلغ 43 ميلًا وسرعة قصوى تبلغ 28 ميلًا في الساعة ، وفقًا لسيتروين. تبلغ تكلفة Ami حوالي 6600 دولار للشراء المباشر ، أو يمكنك استئجار واحد طويل الأجل مقابل حوالي 22 دولارًا في الشهر. ولكن مثل الكثير من سيارات المدينة الممتازة والصغيرة ، سيتم بيع سيارة Ami في أوروبا فقط. تويوتا GR ياريس تم تصميم سيارة GR Yaris - سيارة تويوتا هاتشباك ذات الدفع الرباعي بقوة 261 حصان مع علبة تروس يدوية - لأول مرة في جنيف. لا تخطط Toyota لبيع فتحة الباب الساخن ، لكن لا يزال بإمكاننا الحلم ، أليس كذلك؟ تويوتا GR سوبرا 2.0 جنبا إلى جنب مع GR Yaris ، تخطط Toyota لعرض عضو آخر في تشكيلة Gazoo Racing - GR Supra 2.0 الجديدة. يعد Supra 2.0 بديلاً أكثر تكلفة من أربع أسطوانات لـ Supra 3.0 ، وهو ما يعني المزيد من التنقل بين Supra. كوينيجسيج جميرا في الأسبوع الماضي ، أسقطت شركة صناعة السيارات السويدية Koenigsegg the Gemera ، أول أربعة مقاعد. بفضل عزم الدوران أكثر من نصف قوة أكبر من سيارة Formula One ، ووقت من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة يدعى 1.9 ثانية ، فمن المحتمل أن يكون هذا هو أكثر متعهد نقل أموال للعائلة السخيفة يمكن شراؤه. بي ام دبليو I4 بعد الكثير من الإثارة ، كشفت BMW أخيرًا عن نسخة شبه إنتاجية من أحدث سيارات السيدان الفاخرة بالكامل ، i4 ، في 3 مارس. تقول BMW إن مفهوم i4 يخدم 530 حصان ، مجموعة تقدر بـ EPA ب 270 ميلاً ، و وقت من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة من أربع ثوان ، مما قد يجعله منافسًا هائلاً لنموذج Tesla 3. مرسيدس AMG GLE 63 S كوبيه Advertisements مرسيدس AMG GLE 63 S كوبيه هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط ، وفقًا للشركة. تم تصنيف GLE 63 S كوبيه بقوة 603 حصانًا و 627 رطلًا من عزم الدوران ، وهو مزود بكميات هائلة من القوة لسيارات الدفع الرباعي العائلية. كانت مرسيدس تخطط لإظهار سيارة الدفع الرباعي فائقة السرعة في جنيف ، لذلك يتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً لرؤيتها عن قرب. بنتلي مولينر باكالار في 3 آذار (مارس) ، استحوذت شركة Bentley على اللفافة قبالة Bacalar ، وهي سيارة غراند غرود ذات إنتاجية محدودة للغاية ذات محرك W12 يبلغ 650 حصان. إنها مليئة باللمسات الفخمة - مثل الكسوة الخشبية التي يبلغ عمرها 5000 عام على لوحة القيادة - والتي قد تساعد في تفسير سعر طلب Bacalar البالغ مليوني دولار. تخطط بنتلي لتسليم 12 سيارة باكالار ، وجميع السيارات معروفة بالفعل. Polestar Precept تعتبر Precept أحدث سيارة من ماركة Polestar ذات الأداء العالي للسيارات الكهربائية من فولفو. تعرض السيارة ذات التصميم المذهل ممارسات تصنيع Polestar الصديقة للبيئة ، مع تصميم داخلي جزئيًا من الفلين المعاد تدويره والزجاجات البلاستيكية وشبكات الصيد. أستون مارتن V12 سبيدستر أطلقت أستون مارتن السيارة V12 Speedster الجديدة ، وهي سيارة فخمة تبلغ تكلفتها مليون دولار بدون زجاج أمامي ولا يوجد خيار لسقف ، في 4 مارس. وستكون سيارة تتبع فقط في الولايات المتحدة. مبني. Brabus 800 Adventure XLP تعتزم شركة Brabus - شركة التوليف المعروفة بتخليص طرازات Mercedes-Benz ، من Smart Cars إلى Maybachs - إحضار واحد من أحدث إبداعاتها إلى جنيف ليراها الجميع. Brabus 800 Adventure XLP ، المستندة إلى Mercedes G-Wagen ، هي شاحنة بيك أب وحشية ذات 800 حصان وحاملة طائرات بدون طيار عالية الأداء اختيارية متصلة بالسرير. لأنه يأتي مع سعر لاصق تم الإبلاغ عنه لأكثر من 600000 دولار ، وسوف تقوم حزمة الطائرات بدون طيار بتشغيل لك 85000 $ بارد. رينو مورفوز ربما تكون سيارة رينو مورفوز قد استحوذت على السيارة الأكثر ابتكارا في جنيف - إذا كان المعرض قد حدث على الإطلاق. تقلصت السيارة ببراعة للقيادة في المدن ، وتتوسع حسب الطلب لرحلات الطريق الطويلة. وفقا لشكله المطول ، يمكن لمورفوز السفر لمسافة تصل إلى 435 ميلا مقابل رسوم ، وفقا لرينو.