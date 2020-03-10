بي إم دبليو تكشف عن سيارة كهربائية جديدة

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، عن سيارتها الكهربائية الجديدة I4 EV، التي كان من المقرر أن يتم عرضها خلال فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارات، والذي تم إلغائه بسبب انتشارفيروس كورونا.
وبالرغم من الهجوم الكبير الذي حدث في العام السابق على شبكات BMW الكبيرة في سيارة الفئة السابعة وX7 2020، إلا أنها قدمتشبكة أكبر في هذه السيارة تشمل المقدمة كلها تقريبا.
وقدمت شركة BMW سيارة الـI4 الجديدة كسيارة من فئة Gran Coupe، وتولد السيارة من المحرك الكهربائي قوة 530 حصان.
وتتسارع السيارة من 0: 100 في 4 ثواني، وتقطع السيارة مسافة 440 كم في الشحنة الواحدة.
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