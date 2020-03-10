بعد ظهورها بأحد صالات عرض "غبور".. هل يطرح وكيل هيونداي "كونا" الكهربائية في مصر

كتب: باسل الحلواني

يأتي ظهور عدد من سيارات "هيونداي كونا"، الكهربائية، بأحد صالات العرض الخاصة بمجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، ليطرح العديد من التساؤلات حول إحتمالية تقديم السيارة الكهربائية بالكامل التي تحمل علامة هيونداي الكورية "كونا".

ورغم عدم إعلان "جي بي غبور"

رسمياً، عن موعد طرح السيارة الكهربائية الجديدة في السوق المصرية، إلا أن جميع التوقعات تسير في إتجاه طرح السيارة في وقت لاحق.

وتقدم السيارة في الأسواق العالمية بنسختين، الأولي مزودة ببطارية يصل مدى سيرها ٣٠٠ كم قبل الحاجة لإعادة

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الشحن، بقوة ١٣٥ حصان، تتسارع من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٦.٦ ثانية.

كما تقدم بنسخة أقوى بدفع أمامي بمدى سير ٤٧٠ كم قبل الحاجة لإعادة

الشحن، وقوة ٢٠١ حصان، تتسارع بهذا المحرك من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٦.٤ ثانية.

يمكن شحن سيارة هيونداي الكهربائية من خلال المخرج الكهربائي المنزلي بجهد ١١٠ و ٢٤٠ فولت أو من خلال محطات الشحن السريع DC.