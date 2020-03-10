كتب: باسل الحلواني
يأتي ظهور عدد من سيارات "هيونداي كونا"، الكهربائية، بأحد صالات العرض الخاصة بمجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، ليطرح العديد من التساؤلات حول إحتمالية تقديم السيارة الكهربائية بالكامل التي تحمل علامة هيونداي الكورية "كونا".
ورغم عدم إعلان "جي بي غبور"رسمياً، عن موعد طرح السيارة الكهربائية الجديدة في السوق المصرية، إلا أن جميع التوقعات تسير في إتجاه طرح السيارة في وقت لاحق.
وتقدم السيارة في الأسواق العالمية بنسختين، الأولي مزودة ببطارية يصل مدى سيرها ٣٠٠ كم قبل الحاجة لإعادة
كما تقدم بنسخة أقوى بدفع أمامي بمدى سير ٤٧٠ كم قبل الحاجة لإعادةالشحن، وقوة ٢٠١ حصان، تتسارع بهذا المحرك من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٦.٤ ثانية.
يمكن شحن سيارة هيونداي الكهربائية من خلال المخرج الكهربائي المنزلي بجهد ١١٠ و ٢٤٠ فولت أو من خلال محطات الشحن السريع DC.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها بأحد صالات عرض "غبور".. هل يطرح وكيل هيونداي "كونا" الكهربائية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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