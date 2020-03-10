يقتصر إنتاجها على 765 نسخة.. تعرف على أحدث طرازات "ماكلارين"

أزاحت شركة صناعة السيارات "ماكلارين"، الستار عن أيقونتها 765LT الجديدة ضمن سلسلة “Super Series”.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها 765LT الجديدة تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 4.0 لتر يزأر بقوة 563 كيلووات/765 حصان، مع 800 نيوتن متر لعزم

الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الكوبيه السوبر رياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 330 كلم/س.

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أما معدل استهلاكها من الوقود فيبلغ 13.0لتر/100 كلم.

وتتميز السيارة إلى جانب التصميم الرياضي الشرس باسبويلر خلفي قابل للخلع لزيادة ثبات السيارة على السرعات العالية وتقليل مسار الكبح.

وأعلنت ماكلارين أن إنتاج أيقونتها 765LT الجديدة يقتصر على 765 نسخة، ومن المقرر إطلاقها خلال سبتمبر القادم، غير أنها لم تكشف عن الأسعار بعد.