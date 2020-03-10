أزاحت شركة صناعة السيارات "ماكلارين"، الستار عن أيقونتها 765LT الجديدة ضمن سلسلة “Super Series”.
وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها 765LT الجديدة تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 4.0 لتر يزأر بقوة 563 كيلووات/765 حصان، مع 800 نيوتن متر لعزمالدوران الأقصى.
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الكوبيه السوبر رياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 330 كلم/س.
وتتميز السيارة إلى جانب التصميم الرياضي الشرس باسبويلر خلفي قابل للخلع لزيادة ثبات السيارة على السرعات العالية وتقليل مسار الكبح.
وأعلنت ماكلارين أن إنتاج أيقونتها 765LT الجديدة يقتصر على 765 نسخة، ومن المقرر إطلاقها خلال سبتمبر القادم، غير أنها لم تكشف عن الأسعار بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر يقتصر إنتاجها على 765 نسخة.. تعرف على أحدث طرازات "ماكلارين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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