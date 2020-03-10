استدعاء 2,703 سيارة تويوتا بريوس لخلل في حزام الأمان

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 2,703 سيارة تويوتا بريوس، موديلات “2016 إلى 2018″، مؤكدة على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع recalls.sa.

ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة وجود خلل في قفل حزام الأمان لمقعد السائق، قد يؤدي مع الاستخدام المتكرر إلى إبقاء التنبيهات المرئية والصوتية لربط الحزام مستمرة حتى بعد تثبيته بالشكل الصحيح.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة عبداللطيف جميل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.