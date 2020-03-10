غسيل السيارات في الأماكن العامة مخالفة.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت أمانة العاصمة المقدسة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.
وأشارت الأمانة من خلال إنفوجرافيك قامت بنشره إلى أن غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة، يُتلف طبقات الإسفلت ويساهم في انتشار البعوض، لذلك فإنه مخالفة تصل غرامتها المالية إلى 1,000 ريال.
والجدير بالذكر أن بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، قامت بتنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، وأسفرت عن مصادرة 115 جالوناً، بالإضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.
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