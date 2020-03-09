غداً.. إعلان المراجعة الشهرية لأسعار البنزين ومخالفة لمن لا يلتزم

الخليج ٣٦٥ نت – تُواصل حالياً وزارة الشؤون البلدية والقروية حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من إلتزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية للأسعار وفق الاشتراطات.

حيث أن جميع ملاك المحطات مُلزمين بمواكبة المراجعة الشهرية لأسعار الوقود عبر متابعة الأسعار من خلال موقع “أرامكو” بشكل شهري، وتغييرها على الفور عبر شاشات الأسعار في المحطات.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية على ضرورة تعديل شاشات الأسعار تزامناً مع المراجعة الشهرية، إذ أن إطفاء الشاشات أو عدم مطابقتها للاشتراطات تعتبر مخالفة تصل لحد إيقاف ترخيص الخدمة، لذلك دعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي بناءاً على ما أعلنته شركة أرامكو في بيانها الشهر الماضي، بأن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.