مرسيدس اي كلاس 2021 تظهر على أرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن أزاحت مرسيدس الستار عن اي كلاس 2021 E-Class، والتي حصلت على تحديثات معتبرة للتصميم الخارجي والداخلية والتقنيات، ها هي تظهر لأول مرة على أرض الواقع في ألمانيا.

التصميم الخارجي

حصلت مرسيدس اي كلاس 2021 على مصابيح أمامية بتصميم جديد ومصد أمامي جديد وشبكة تهوية أوسع مع مصد خلفي مختلف كذلك ومصابيح خلفية مستوحاة من موديل CLS وعدد من الألوان الخارجية الجديدة وخيارات متعددة للجنوط.

التقنيات وأنظمة السلامة

في الداخل حصلت اي كلاس على الجيل الأحدث من نظام MBUX للمعلومات الترفيهية مع لوحة عدادات رقمية محدثة، مع مزايا التحكم الصوتي أو عبر الإشارة، كما حصلت الداخلية على مقاعد جديدة قادرة على تغيير شكلها حسب وضعية الجالس لضمان أفضل مستوى راحة ممكن.

تصميم المقود جديد مع توفره بالجلود فقط أو بالجلود مع زخرفات خشبية، كما تأتي السيارة بنظام تجكم في الجو بمنطقتين، مع استخدام جلود نابا الفاخرة ضمن خيارات أخرى للمقاعد والأبواب.

ولا ننسى أنظمة السلامة المتطورة التي تشمل مساعد الكبح ونظام للالتزام بالحدود القصوى للسرعة، ونظام مساعد في التوجيه، وراصد للنقطة العمياء، والركن الأوتوماتيكي للسيارة والمزيد.

مولدات الطاقة

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وستتوفر اي كلاس المحدثة بسبع خيارات هجينة بالقابس ومحركات أخرى بترولية وديزل وأنظمة دفع رباعي وخلفي.. وبالنسبة للمحركات البترولية فتتراوح قوتها بين 156 إلى 367 حصان، بينما تتراوح قوة محركات الديزل بين 160 و330 حصان، مع جير أوتوماتيكي 9 سرعات.

وستنطلق مرسيدس اي كلاس 2021 في النصف الثاني من العام، مع بداية وصولها للوكالات الأوروبية في الصيف ثم لباقي الأسواق العالمية بعدها بفترة قصيرة، وستنطلق نسخ الكوبيه والكشف أيضا لاحقا هذا العام.

الصور الرسمية: