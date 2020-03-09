مقارنة بين هيونداي سوناتا وكيا كيه 5 الجديدتين “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – كيا كيه 5 وهيونداي سوناتا كلاهما حصلتا على تحديثات شاملة مؤخراً وقد ظهر فيديو من كوريا الجنوبية يقارن الاثنين جنباً إلى جنب.

من الخارج، كيه 5 وسوناتا تبدوان اكثر جراءة بكثير من الموديلات السابقة، ونبدأ بسوناتا التي يستحيل تجاهل المصابيح النهارية التي تنطلق من قاعدة المصابيح الأمامية وتمتد بجوار غطاء المحرك، بينما في الوراء نرى المصابيح الخلفية المنحنية وشريط LED الضوئي الممتد بعرض السيارة بأكملها.

وننتقل لكيا كيه 5 التي تبدو أكثر وسامة، مع مقدمة أكثر جراءة بكثير بفضل المصابيح الأمامية المستقبلية وشبكة التهوية بتصميم “وجه النمر” الأيقوني الجديد لكيا.

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كما أن داخلية كيه 5 أكثر عصرية وفخامة مع شاشة معلومات ترفيهية أكبر من شاشة هيونداي، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية بالكامل.. شاهدوا الفيديو للمزيد من المقارنات.