فورد برونكو 2021 الجديدة تظهر في صورة مسربة+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – فورد أعلنت عن إعادة إحياء برونكو الأيقونية في معرض ديترويت 2017، والتي ننتظر تدشينها خلال أسابيع فحسب لتمثل منافسة مباشرة لجيب رانجلر، ونعرض لكم هنا كل ما نعرفه عن الـ SUV الجديدة.

الصورة المسربة:

الشكل المتوقع:

تصميم جريء صارم

تصاميم السيدان الهادئة لن تناسب سيارة مثل برونكو، والتي اشتهرت قديماً بأبعادها الحادة الصارمة وتصميمها الصندوقي وقدرات القيادة الوعرة الممتازة، ونتوقع استمرار هذا التصميم في برونكو الجديدة، مع شبكة تهوية مستقيمة ومصابيح أمامية LED دائرية وغطاء محرك مسطح مع رفارف بارزة ومصابيح خلفية مستطيلة.

داخلية كلاسيكية

فورد برونكو الجديدة ستحافظ على تصميمها الكلاسيكي في الداخلية ولكن مع إضافات عصرية مثل لوحة عدادات رقمية وشاشة لمسية للمعلومات الترفيهية، كما سنرى عددا من أنظمة مساعدة السائق الحديثة.

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الشاسيه والمحركات

ستتوفر برونكو الجديدة بهيئات الأربع أبواب والبابين، كما ستعتمد على شاسيه T6 رينجر المحدث والمناسب تماما لأقسى الطرق الوعرة، مع نظام تعليق أمامي مستقل، وستحصل السيارة على 150 اكسسوار مختلفة مع إمكانية إضافة ونش وإضاءة خاصة وإزالة الأبواب وأجزاء من السقف حسب رغبة السائق.

وبالنسبة لمولدات الطاقة، فمن المتوقع انطلاق برونكو بمحرك ايكوبوست سعة 2.3 لتر بأربعة سلندر بقوة 270 حصان، أو محرك آخر V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان، مع نظام دفع رباعي وجير أوتوماتيكي 10 سرعات، كما قد نرى جير يدوي 7 سرعات.

المنافسة والتدشين

لا شك في أن أهم منافسة ستواجه فورد برونكو الجديدة هي جيب رانجلر، وقد رأينا اختبارات برونكو على أرض الواقع بجوار رانجلر، ما يوضح استراتيجية فورد هنا، كما ستواجه برونكو منافسة أخرى من لاندروفر ديفندر الجديدة كليا وتويوتا فور رنر وربما مرسيدس جي كلاس.

من المتوقع كشف الستار عن برونكو الجديدة لاحقاً هذا الشهر، وقد تُدشن في معرض نيويورك للسيارات في أبريل إن لم يتم إلغاء المعرض بسبب فيروس كورونا.. مع استهداف مبيعات 200,000 سيارة على الأقل سنوياً.