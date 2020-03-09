فورد برونكو سبورت 2021 تظهر بالكامل في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور لسيارة فورد برونكو سبورت 2021 دون تمويه قبل الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، حيث تكشف الصور على الكروس أوفر الأنيقة مع شبك أمامي يحمل شعار Bronco، ويحيط بالشبك مصابيح أمامية دائرية، يبدو أن هذه الأخيرة تحصل على حلقات إضاءة LED، كما يمكننا أن نرى المصد الأمامي البلاستيكي مع مصابيح الضباب الصغيرة، كما يمتلك الموديل أيضاً خطافات جر ومنافذ هواء صغيرة.

بالرجوع إلى ما خلف الواجهة الأمامية سنلاحظ أولاً حصولها على زجاج أمامي زاوي، بالإضافة إلى السقف الداكن وخط الحزام المميز وفي الواجهة الخلفية تحصل السيارة على مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد وباب خلفي بتصميم محسن، كما تمتلك حروف “BRONCO SPORT” على الباب الخلفي، بالإضافة إلى مصد خلفي بسيط.

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يذكر أن فورد كانت محتفظة بالتفاصيل حول برونكو الصغيرة، لكن من المتوقع أن تكون نسخة معدلة من فورد اسكيب، ونتيجة لذلك، فيمكن أن تحصل على خيارات محرك تشتمل على محرك ايكوبوست بثلاثة أسطوانات سعة 1.5 لتر الذي يولد قوة 180 حصان وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن.متر، ويتوفر أيضاً محرك ايكوبوست رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر والذي يولد قوة 250 حصان و372 نيوتن.متر من عزم الدوران.

على الرغم من أن اسكيب تحصل على إصدارات هجينة وهجينة بالقابس، إلا أن العروض التقديمية السابقة اقترحت أنه لن يتم تقديم هذه الخيارات في برونكو سبورت، على الأقل في البداية، ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع معرفة المزيد عنها في وقت قريب، حيث سيتم الكشف عن فورد برونكو سبورت 2021 في الشهر المقبل.