“فيديو” فورد موستنج تنهي سباق تسارع بالانزلاق على جانبها

الخليج ٣٦٥ نت – يعشق محبو موستنج تعديل سياراتهم العضلية وإضافة لمسات خاصة وجنونية عليها، كما يحبون المشاركة في سباقات التسارع، ولكن أحياناً القوة الهائلة والثقة المبالغ فيها تؤديان إلى نتائج وخيمة.

ونرى في الفيديو المرفق سباق تسارع بين موستنج الجيل الرابع وموستنج الجيل الخامس، ونرى وصول الجيل الخامس لخط النهاية بشكل جانبي غير تقليدي وخطير.

ابدؤوا الفيديو المرفق من الدقيقة 21:00 لمشاهدة السباق، ونرى أن كلا السيارتين تم تزويدهما بأنظمة تيربو مزدوج، وفي النصف الثاني من السباق، دارت الموستنج الفضية لليسار أثناء محاولة السائق التحكم بها بشكل يائس، بينما السيارة الأخرى خرجت بشكل كبير عن السيطرة مع ضغط السائق للمكابح بقوة، ما أدى لانزلاقها إلى حاجز خرساني بعد خط النهاية.