“المرور” يوضح قواعد الانعطاف وتغيير المسار أثناء القيادة

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الخليج ٣٦٥ نت – نوهت الإدارة العامة للمرور، عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، على قائدي السيارات بضرورة الالتزام باستخدام الإشارات التنبيهية عند الانعطاف أو تبديل المسار.
وأوضحت إدارة المرور أن الالتزام بقواعد الانعطاف واستخدام الإشارات التنبيهية، يدل على وعي وحرص السائقين.
ونشرت الإدارة إنفوجرافيك توعوي على تويتر بعنوان (قواعد الانعطاف وتغيير المسار بشكل صحيح)، جاء فيه ما يلي:
– التأكد من خلو الطريق أو المسار قبل التغيير.
– الالتزام بالسرعة المحددة للطريق أو المسار الجديد.
– إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة من مسافة معقولة قبل تغيير الاتجاه.
– إطفاء الإشارة بعد تغيير الاتجاه.
يذكر أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يُعدّ مخالفة مرورية تتراوح غرامتها بين 150 إلى 300 ريال.
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