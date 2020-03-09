كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سعر سيارة كاديلاك Celestiq السيدان القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة كاديلاك عن اقتراب الكشف عن سيارتها السيدان الجديدة Celestiq، ولن تكن السيارة رخيصة أبدًا، على العكس من ذلك ستصل سيليستك بسعر يتجاوز 200 ألف دولار مقتربة أسعار سيارات بنتلي ومرسيدس مايباخ.

وذلك بسبب حصولها على المحركات الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية والسلامة، بالطبع يتوقع في هذه الفئة من السيارات أنظمة راحة ورفاهية متقدمة، ولكن لن تتمكن من تخمين أي من ذلك إلا بعد وصول السيارة.