شركة مانسوري تضع بصمتها على لامبورجيني Urus

الإثنين 9 مارس 2020

أجرت شركة مانسوري تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي أجرتها على محرك التربو المزدوج، زادت قوته من 650 حصانا إلى 810 أحصنة، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الجديدة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 320 كلم/س.

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وتتميز نسخة مانسوري المعدلة، التي تحمل اسم Venatus، برداء ألياف الكربون الأزرق، مع تطعيمات باللون الأخضر النيون. وتظهر ألياف الكربون على كل من غطاء حيز المحرك والرفارف، ومبيت المرايا، كما تبرز الملامح الرياضية من خلال أسبويلر حافة السقف، والأسبويلر الخلفي وشفة الأسبويلر. وتقف السيارة على جنوط سوداء كبيرة قياس 24 بوصة مصنوعة من معدن خفيف.

وتتألق المقصورة الداخلية بحليات الكربون وطاقم من أشرطة الزينة يمتد على لوحة القيادة وكسوة المقاعد، وكذلك الأسطح المكسوة بجلود فاخرة، وكذلك مقود بتصميم أنيق مع أذرع لنقل الحركة من الكربون.

وأعلنت مانسوري أن سعر أيقونتها Venatus المعدلة يبلغ 654 ألفا و500 يورو.