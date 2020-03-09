ننشر أسعار أرخص 3 سيارات أوتوماتيك جديدة بعد موجة التخفيضات الأخيرة

كتب: باسل الحلواني
شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعاً كبيراً في أسعار غالبيةالسيارات الجديدة، خاصةً في فئة السيارات الاقتصادية الأقل من 200 ألف جنيه، ماصعب من الاختيار للمقبلين علىالشراء، في ظل تقارب أسعار هذه الفئة السعرية.
وتعد السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك في هذه الشريحة السعرية، الأكثر إقبالاً، في ظل اتجاهعدد كبير من المستهلكين إلى شراء السيارات الأوتوماتيك.
وفي السطور التالية ترصد "سيارات الوفد"، أسعار أرخص 3 سيارات أوتوماتيك في السوق المحلية بعد التخفيضات الأخيرة:
|الطراز
|سعر البيع
|لادا جرانتا
|169 ألف جنيه
|بروتون ساجا
|178 ألف جنيه
|رينو لوجان الفئة الثالثة
|188 ألف جنيه
لادا جرانتا
بروتون ساجا
رينو لوجان
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