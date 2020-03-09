أوبر تقرر تعويض السائقين المتضررين من تفشي فيروس كورونا

يؤثر تفشي فيروس كورونا على العديد من العاملين في كافة المجالات، وتفكر الشركات في مساعدة عمالها لتخفيف الآثار الناجمة عن الفيروس.

قالت شركة أوبر Uber في بيان لموقع Engadget التقني، إنها ستعوض السائقين في جميع أنحاء العالم لكل من Uber و Uber Eats إذا كانوا مصابين إما بالفيروس التاجي أو تم عزلهم بواسطة وكالة صحية عامة لمدة "تصل إلى 14 يومًا".

أضافت أوبر أن السائقين حصلوا

بالفعل على تعويضات في بعض المناطق، في إشارة إلى تقرير بلومبرج بأنه قد عوّض السائقين المعزولين في الحجر الصحي في المكسيك والمملكة المتحدة.

كما قال متحدث باسم Lyft إنها قررت توفير الأموال للسائقين المصابين أو المعزولين من قبل هيئة الصحة العامة.

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تقول مصادر في وول ستريت جورنال إن أوبر وليفت ودورداش وإنستاكارت وبوستمايتس هم

من بين أولئك الذين يناقشون صندوقًا لتعويض السائقين المصابين بالفيروس.

يقال إن المجموعة مستعدة لاتخاذ قرار في الأيام المقبلة، وقد تكون هذه أخبارًا جيدة للسائقين الذين يشعرون بالقلق من احتمال إصابتهم بالمرض، فإن الدفعات لن تعالج بشكل كامل المخاوف بشأن الأجور.

عادةً لا يجني السائقون أموالاً كثيرة من عملهم، لذلك يغريهم الاستمرار في العمل حتى عندما تظهر عليهم أعراض العدوى المحتملة، وبالطبع، لن يعوض التعويض عن الإصابات، الأعمال المفقودة عن الانخفاض في السياحة والعملاء الآخرين الذين يقيمون في منازلهم بسبب مخاوف من فيروس كورونا.