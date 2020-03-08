كتب: باسل الحلواني
أكدت المُجعمة المصرية للتأمين الإجباري، أن وحدات المرور على مستوى الجمهورية شهدت ارتفاعا في تراخيص السيارات الجديدة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنةبشهر يناير.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فإن عدد السيارات التي تم ترخيصها خلال شهر
وبلغ عدد السيارات الملاكي فقط- الجديدة-التي تم ترخيصها حوالي 16 ألفا و344 سيارة، موديلات 2018 و2019 و2020.
كانت هذه تفاصيل خبر 36 ألف و805 سيارة تم ترخيصها خلال شهر فبراير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.