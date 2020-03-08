36 ألف و805 سيارة تم ترخيصها خلال شهر فبراير الماضي

كتب: باسل الحلواني

أكدت المُجعمة المصرية للتأمين الإجباري، أن وحدات المرور على مستوى الجمهورية شهدت ارتفاعا في تراخيص السيارات الجديدة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة

بشهر يناير.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فإن عدد السيارات التي تم ترخيصها خلال شهر

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يناير الماضي بلغ 32 ألف مركبة، أما شهر فبراير فشهد ترخيص حوالي 36 ألف و805 مركبات.

وبلغ عدد السيارات الملاكي فقط- الجديدة-التي تم ترخيصها حوالي 16 ألفا و344 سيارة، موديلات 2018 و2019 و2020.