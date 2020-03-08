ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يناير 2020

كشف أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال شهر يناير الماضي. وارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال "يناير" 2020، بمقدار 19.4%، بعدما سجلت 6636 وحدة، مقارنة بـ5558 وحدة خلال شهر يناير 2019. بمقدار 19.4%، بعدما سجلت 6636 وحدة، مقارنة بـ5558 وحدة خلال شهر يناير 2019. وكانت مبيعات قطاع السيارات قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يناير الماضي، بلغ 21%، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالى السيارات المباعة فى الشهر الأول من 2020، نحو 13 ألفًا و873 سيارة، مقابل 11 ألفًا و467 سيارة فى "يناير" 2019. ملحوظاً خلال شهر يناير الماضي، بلغ 21%، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالى السيارات المباعة فى الشهر الأول من 2020، نحو 13 ألفًا و873 سيارة، مقابل 11 ألفًا و467 سيارة فى "يناير" 2019.

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