17 ألف جنيه تخفيضاً على "بروتون ساجا2020".. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أقر وكيل علامة بروتون الماليزية، خصماً على أسعار السيارة السيدان "بروتون ساجا"، موديل 2020، أوتوماتيك، بلغ 17 ألف جنيه.

وبلغ سعر "ساجا أوتوماتيك" 2020، بعد التخفيضات الأخيرة، 178 ألف جنيه، بدلاً من 195 ألف جنيه.

وتحمل السيارة الماليزية محركاً سعة 1,3 لتر, 4 أسطوانات, 16 صباب, كامة علوية مزدوجة، بقوة 94 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

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كما تم تجهيز السيارة بفوانيس شبورة أمامية، وفوانيس خلفية

LED، وسبويلر خلفى، وكسوة داخلية من القماش، مع إمكانية ضبط ارتفاع مقعد السائق، وجنوط معدنية 14 بوصة، فضلاً عن مرايات جانبية كهربائية مع إشارات LED.

وزودت "ساجا" بوسائد هواء للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل مضادة للغلق ABS، مع توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان بخاصية الشد المسبق.