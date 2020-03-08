“بالفيديو” شاهد بدلة جاكي شان ذات العجلات التي يمكنك قيادتها على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لبدلة العجلات التي كان يرتديها بطل أفلام الأكشن الصيني “جاكي شان” في فيلم CZ12، ولكن هذه المرة من يرتديها ليس بجاكي شان.

تأتي هذه البدلة التي تم تصميمها منذ التسعينات من اختراع المصمم الفرنسي “جين إيف بلوندو” صاحب الـ49 عاماً والمعروف بـ(Rollerman -رولمان)، كما أنه هو من قام بتدريب جاكي شان على استخدام هذه البدلة للظهور بها في الفيلم السينمائي الشهير.

والجدير بالذكر أنه يمكنك السير بها على الأسفلت بعدة وضعيات بفضل العجلات المنتشرة على أجزاء البدلة، كـ”البطن والذراعين والساقين والقدمين والظهر”، وقد أدهش بلوندو العالم بـ 30 طقماً من buggy rolling suits، وإذا كنت محباً لهذا المنتج الرائع يمكنك الإطلاع على المزيد من المعلومات حوله عبر موقعه الرسمي “buggy-rollin”.