هيئة النقل تسمح بتأجير سيارات ذات الـ 9 مقاعد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة عن رفعها لحجم السيارات التي يُسمح بتأجيرها للمستفيدين، حيث سمحت للمنشآت الراغبة في تأجير سيارات نقل الركاب إمكانية تأجير السيارات التي تحتوي على 9 مقاعد، بعد أن كانت مقتصرة سابقاً على سيارات الـ8 مقاعد.

وأعلنت الهيئة أن المستأجر سيُلزم بتحمل العديد من التكاليف عند استئجاره السيارة، منها تغيير زيت محرك السيارة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغيير الزيت المنصوص عليها في العقد نسبة التحمل إذا وجدت، وقيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير، والأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة، وذلك وفقاً للائحة المحدثة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

وأيضاً سيُلزم المستأجر بإعادة السيارة نظيفة داخلياً وخارجياً، وبالإضافة إلى إشعار المؤجر بأي عطل فني يحدث للسيارة وأيضاً عند حجز السيارة من الجهات المختصة لأي سبب، وكذلك إبلاغ الجهات الأمنية فور تعرض السيارة لحادثة أو اكتشاف سرقتها، وكذلك منع المستفيد من استخدام السيارة يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.