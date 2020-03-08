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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار الرسمية لأحدث طرازات "أطلس" فولكس فاجن والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
تمهيدا لطرحه للبيع رسميا خلال النصف الثاني من عام 2020 الجاري، أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية المصنعة للسيارات عن التكلفة الرسمية لنسخة 2021 الأحدث من طرازها الرياضي متعدد المهام "أطلس".
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات تفاصيل التكلفة الرسمية لنسخة 2021 من طراز "أطلس" بمختلف فئاتها، وقدرات كل فئة من هذه الفئات.
وبدأ الموقع بالفئة التقليدية الأقل في الإمكانات من هذا الطراز، التي ستطرحها فولكس فاجن بتكلفة تبدأ من 31545 دولارا، تعمل بمحرك ذي 4 أسطوانات توربيني ينتج قوة تتراوح بين 235 و276 حصانا.
أما الفئة الأعلى التي تطرح باسم "أطلس S"، فتأتي بسعر افتتاحي 33445 دولارا، وتتوفر بمحرك توربيني ذي 4 أسطوانات وكشافات أمامية LED.
والفئة التي تليها في القدرات، أطلس SE، تطرحها شركة فولكس فاجن بسعر يبدأ من 34895 دولارا، ويصل كحد أقصى إلى 36795 دولارا، إذا طلبت بكل الكماليات.
ثم ذكر "موتور وان" الفئة الأعلى بين فئات طراز "أطلس 2021"، وهي فئة أطلس SEL التي تطرحها فولكس فاجن بسعر 42295 دولارا، وتعمل بمحرك من فئة V6 توربيني بـ4 أسطوانات.
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