تعرف على أحدث قائمة لـ"نيسان" في مارس

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة نيسان إيجيبت، عن أسعار طرازاتها الثلاثة في مصر" صني، وسنترا، وقشقاي".

وقالت الشركة إن الأسعار السابقة التي تشمل تخفيضات على الطرازات الثلاثة مستمرة خلال شهر مارس الجاري بدون تغيير مع التأكيد على استمرار العروض السعرية على السيارات لفترة محدودة من الوقت.

وتأتي قائمة أسعار السيارات في مارس كالتالي :

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- نيسان سنترا بيزك 272 ألف بدلاً من 289 ألف جنيه، هاي لاين بسعر 290 ألف بدلاً من 307 ألف جنيه، بريميوم SV بسعر 328 ألف جنيه

- نيسان صني ستاندرد 199 ألف بدلاً من 211

ألف جنيه، فول أوبشن 210 ألف بدلاً من 222 ألف جنيه، سوبر صالون بسعر 221 ألف بدلاً من 233 ألف جنيه.

- نيسان قشقاي : VISIA بسعر 365.900 ألف بدلاً من 384.900 ألف جنيه، ACENTA بسعر 401.900 ألف بدلاً من 419.900 ألف جنيه، TEKNA بسعر 429.900 ألف بدلاً من 446.900 ألف جنيه، TEKNA BOSE بسعر 461.900 ألف جنيه.