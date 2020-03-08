حُفر الأسفلت.. ما الذي يُسببها وكيف يتم إصلاحها؟

الخليج ٣٦٥ نت – كثيراً ما تعرضنا لمشاكل أثناء القيادة بسبب حفر الأسفلت، والتي تتشكل نتيجة لعمليات التمدد والانكماش فيه عادة بسبب المياه، بالإضافة إلى اعتمادها على مقدار حركة المرور، وغالباً ما تظهر هذه الحفر في أواخر الشتاء وبداية الربيع بسبب تغير درجات الحرارة.

يذكر أن الشتاء هو وقت الذروة لتلف الأسفلت، خاصة في المناطق الممطرة، حيث تتسبب الأمطار في حدوث شقوق وحفر، ولعلاج هذه المشكلة سيتوجب عليك إزالة الجزء المتضرر وإعادة رصفه في طقس دافئ، حيث أن إصلاح الأسفلت أمر صعب في فصل الشتاء، إلا أنه أمر ممكن، خاصة إذا كانت مثل هذه الحفر خطر على السلامة العامة.

يمكن إصلاح حفر الطريق عن طريق ما يُطلق عليه المزج البارد، حيث يكون محتوى الأسفلت بارد عن طريق خلص مستحلب البيتومين وإضافة عوامل مضادة للتعرية أحياناً، ولكن هذا المزيج البارد كان يستخدم في الماضي كمواد ترقيع مؤقتة أو في حالة عدم توفر الأسفلت بالمزيج الساخن.

مميزات المزيج البارز عن المزيج الساخن هي:

1- يمكن استخدامه في درجات حرارة منخفضة.

2- يمكن أن يتم تخزينه لمدة ستة أشهر أو نحو ذلك بعد الإنتاج.

3- تظل أكثر مرونة من المزيج الساخن.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن عملية تصنيع أسفلت المزيج البارد:

أسئلة وأجوبة بخصوص حفر الأسفلت:

1- كيف تتشكل؟

Advertisements

تنجم الحفر عن تمدد الماء وتقلصه بعد دخوله إلى الأرض تحت الأسفلت، ومع مرور السيارات والشاحنات فوق النقطة الضعيفة، يؤدي ذلك إلى تحطم الأسفلت بسبب الوزن مما يؤدي إلى حدوث ثقب.

2- ماذا تستخدم لإصلاح الحفر؟

الحفر تأتي في جميع الأشكال والأحجام، وبالطبع جودة المزيج الذي تستخدمه يحدث فرقاً كبيراً في جماليات ومتانة إصلاح الحفر، ويتم استخدام خلصات مخصصة لذلك،

3- كيف يتم إصلاح حفر الطرق؟

يجب أولاً إزالة الأوساخ والحطام، وبعد ذلك نقوم بتسخين الحفرة لإزالة أي رطوبة، ثم يتم وضع الأسفلت الجديد، ويتم ذلك عند استخدام المزيج الساخن، لذا يحتاج الأسفلت إلى ضغط بعد الاستخدام لتقليل تغلغل المياه وزيادة المقاومة، بعد ذلك يتم السماح للأسفلت الجديد ليبرد، ويتم إزالة أي حطام تركت حول الإصلاح.

4- ما الضرر الذي يمكن أن تفعله الحفر في سيارتك؟

ثقب الإطارات

تضرر التعليق

خلل في التوجيه

تلف نظام العادم

عطب المحرك

اتبع هذه النصائح لتجنب الحفر ومنع تلف سيارتك:

1- أبقي عينيك على الطريق وكن على دراية بما يوجد أمامك.

2- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات أمامك حتى يكون لديك رؤية أفضل لما ينتظرك على الطريق.

3- لا تنحرف بسرعة قبل معرفة ما سيقابلك عند دخولك إلى شارع جانبي او غير ذلك.

4- راقب سرعتك، خاصة إذا كنت تقود سيارتك على طرق غير ممهدة بشكل جيد.

5- احترس من الماء حيث يصعب معرفة عمق الحفرة عند تجمع الماء عليها.