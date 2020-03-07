فورد برونكو 2021 تظهر في أول صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور غير مموهة لسيارة فورد برونكو 2021 على الانترنت، حيث تم نشر الصور على منتدى Bronco6G، وتكشف الصورة عن الجانب الخلفي من برونكو لتُظهر سقفها، وتكشف الصورة أن برونكو سيكون لها جسم مستوحى من الطراز السابق مع مصابيح خلفية عمودية، لذا فبشكل عام هي تشبه الجيل الخامس من برونكو ولكن مع مصابيح عصرية.

يهيمن الإطار الإحتياطي الخلفي على المنطقة أعلى المصد مع مستشعرات ركن، وتمت إزالة السقف، وهذا يدل على أنها لديها أعمدة C تقليدية وأعمدة D منحنية، لذا يبدو أن برونكو سوف تقدم تجربة قيادة مميزة في الهواء الطلق.

صورة برونكو ذات البابين أقل كشفاً للتفاصيل، ولكن يمكننا أن نرى أنها ستكون أقصر بكثير من النسخة ذات الأربعة أبواب، كما أن لديها قفص فريد من نوعه، وعلى الرغم من أن الصور لا تكشف عن واجهة السيارة، فمن المتوقع أن تحصل على واجهة النموذج الاولي لـ برونكو R، ولكنها ستحصل على مصابيح أمامية دائرية، وشريط أفقي مع حروف “BRONCO”.

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يذكر أن فورد كانت محتفظة بالمواصفات، ولكن الشركة أكدت بالفعل أن برونكو ستحصل على قاعدة عجلات T6 المستخدمة في رينجر، ومن المقرر أن يتم تقديمها بمحركين مختلفين، وربما ناقل حركة يدوي بسبع سرعات، فتحت الغطاء، يمكن أن يكون هناك محرك إيكوبوست رباعي الاسطوانات سعة 2.3 لتر يولد 270 حصان وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن.متر، ويمكن أن يتوفر أيضاً محرك إيكوبوست V6 سعة 2.7 لتر يولد قوة 325 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في الختام، أشارت تقارير سابقة إلى أنه سيتم الكشف عن فورد برونكو 2021 في وقت لاحق من هذا الشهر، لذا يُتوقع أن نعرف تفاصيل أكثر عنها قريباً.