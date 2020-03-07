رئيس مرسيدس: نعمل على تطوير جي كلاس كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – تعد سيارة مرسيدس بنز جي كلاس واحدة من أكثر سيارات الـ SUV شهرة، والتي تظهر عادة كأنها سيارة الأشرار أو رجال العصابات أو الأفراد الأثرياء والأقوياء الذين لديهم الكثير من المال، وربما يكون هذا غير حقيقياً، ولكن جي كلاس تفرض شخصيتها بفضل تصميمها الصندوقي والجنوط الضخمة وإذا حصلت على إصدار AMG فستضاف القوة إلى ما سبق، خاصة إذا حصلت عليها باللون الأسود غير اللامع.

الآن، ماذا لو كان يمكن أن يكون هناك جي كلاس ولكنها كهربائية، هل ستعطي نفس الانطباع السابق؟ ربما لا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن نسخة أكثر محافظة على البيئة من السيارة القوية، فلن يضطر إلى الانتظار طويلاً، حيث أعلن رئيس مرسيدس بنز أن شركته قد بدأت في تطوير إصدار كهربائي من جي كلاس.

يذكر أن عام 2019 شهد زيادة في المبيعات لجي كلاس بنسبة 60% ليباع منها حوالي 35,000 سيارة، مما أدى إلى تحطيم الرقم القياسي لعام 2017 البالغ 22,000 سيارة.

وفي النهاية، تتعارض أرقام المبيعات هذه مع فكرة وجود محادثات حول إيقاف جي كلاس، وهي سيارة موجودة منذ عام 1979، وذلك لأنها سيارة تاريخية لشركة صناعة السيارات، وها هي تذهب إلى الطريق الصحيح عن طريق حصولها على إصدار كهربائي بالكامل.

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