ما هي العلامات التي تدل على خلل مكابح السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن العلامات الدالة على خلل المكابح، والتي يجب في حال ظهورها التوجه لمركز الصيانة لعلاج المشكلة لخطورتها على الركاب والسيارة.



ونشرت إدارة المرور انفوجرافيك توعوي يوضح أبرز علامات خلل المكابح، وهي كما يلي:

1- الإضاءة:

ظهور إضاءة لمبة تحذير المكابح في لوحة عدادات طبلون السيارة.

2- الضجيج:

صدور أصوات الاحتكاك والنقر عند الضغط على المكابح.

3- الاهتزاز:

اهتزاز دواسة المكابح أو الشعور بانتفاضها عند الاستخدام.

4- انخفاض دواسة المكابح:

ملاحظة اقتراب دواسة المكابح من الأرض قبل الضغط عليها.