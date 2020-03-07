أبرز مصممات السيارات لدى نيسان يروينَ قصة “نيسان جوك” الجديدة

نيسان تحتفي بشغف امرأتين رائدتين في مجال تصميم السيارات بمناسبة اليوم الدولي للمرأة

مصممتا “نيسان أوروبا للتصميم” تعزّزان تراث “جوك” الفريد وتلقيان الضوء على شخصيتها الممتعة

مصممتا “نيسان جوك” ترتقيان بمستوى التخصيص من خلال الألوان الجريئة وخيارات التصميم اللافتة

“نيسان جوك” سيارة يرتكز تصميمها على الأشخاص والأماكن

الخليج ٣٦٥ نت – تحتفي نيسان بامرأتين بارزتين في مجال تصميم السيارات ورائدتين في تطوير المظهر الجديد الجريء لسيارة “نيسان جوك” بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

وترتكز مديرة الألوان لزلي باسبي ومصمّمة الألوان والمواد والتطعيمات في نيسان كارين جياتشي في عملهما على 30 عاماً من الخبرة الجماعية وتتخذان من العالم المحيط بهما مصدر إلهام لهما إذ يساعدهما على تحويل الألوان إلى تحفة فنية استمرّ صنعها أعواماً عدة.

تصميم يولي الأولوية للعملاء

تسبّب الجيل الأول من سيارة “جوك” بحدوث بلبلة في عالم السيارات. فقد كانت تشبه مركبة شاطئية وتتميز بحجمها الصغير واعتبرت بالتالي مثالية للقيادة في المدينة. وعلى الرغم من مظهرها الغريب وغير الاعتيادي، إلا أنّ العملاء في جميع أنحاء أوروبا أحبوا طابعها المتمرد وتصميمها المبتكر كسيارة منتمية إلى فئة المركبات صغيرة الحجم.

ومع إطلاق “جوك” الجديدة، واجهت مصممتاها التحدي المتمثل بتطوير تصميم السيارة الفريد والارتقاء بشخصيتها الممتعة. ويعكس الطراز الجديد تفضيلات العملاء بالإضافة إلى التوجهات السائدة إذ يرتقي بالتصميم المذهل ومزاياه الفريدة لمستويات جديدة بالنسبة إلى العملاء.

في هذا الإطار، قالت لزلي باسبي: “ازدادت توقعات العملاء على مرّ السنين ومطالبتهم بتصميم خالٍ من الشوائب. فمع تطوير منصات رقمية جديدة، بات العالم بكامله بمتناول الناس حيث أصبحوا أكثر اطلاعاً على توجهات التصميم والمعلومات من أي وقت مضى. ويسعدنا أن نجاري هذه التوقعات ونخوض التحدي خاصة مع “جوك” الجديدة. فبإمكاننا أن نقدم للعملاء مستوى جديداً من التخصيص والجودة وهو أمر يرضينا إلى أبعد الحدود.”

ارتكاز على تعدّد الثقافات في لندن

تتولى لزلي باسبي وكارين جياتشي العاملتان في استوديو تصميم السيارات في وسط لندن، منشأ “نيسان جوك” الأولى والثانية، قيادة تطوير التصميم والابتكار في الألوان.

فقد قالت كارين جياتشي: “يقع مكتب “نيسان أوروبا للتصميم” في قلب لندن حيث يمكننا منه أن نستوحي تصاميمنا من خلال الهندسة المحيطة بنا وتجاور القديم والجديد ومعالم الفن الحديث وأحدث توجهات الموضة. وقد ساعدنا ذلك على صقل خيارات الألوان وتحديد ما سيبقى رائجاً خلال السنوات القادمة.”

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وتوفر فئة N-Design مستوى جديداً من التخصيص بحيث يتاح للسائقين اقتناء “جوك” خاصة بهم وحدهم. وتتوفر فيها ألوان متعددة للهيكل والسقف والأثاث الداخلي حيث يمكن للعملاء اعتماد أسلوب “جوك” الخاص بهم من خلال إمكانية الاختيار من الألوان الـ21 المتاحة للمقصورة الداخلية والخارجية.

وتمنح مجموعة الألوان والمواد مقصورة “جوك” الداخلية طابعاً مترفاً. فقد أولت المصممتان عناية كبيرة للأسطح الناعمة الملمس على لوحة القيادة وحافة الأبواب، بالإضافة إلى التفاصيل الظاهرة على الأثاث الذي يُصنع اختيارياً من جلد Alcantara.

وحدّدت المصممتان ثلاث شخصيات مختلفة لفئة N-Design وهي: Midnight و Urbaniserو The JUKE.

التعاون أساسي في قطاع السيارات

قالت لزلي باسبي: “تستمر عملية التصميم في التغيّر وتقوم على بيانات مأخوذة من مختلف جوانب الأعمال بدءاً من الهندسة والشراء وصولاً إلى التخطيط للمنتج والتحكّم بالجودة. وأنا فخورة جداً بتعاوننا في بذل الجهود في كامل المؤسسة لا سيما وأننا طورنا شكل “جوك” وطابعها منذ طرحها لأول مرة وصولاً إلى الطراز الجديد.”

وأضافت كارين جياتشي قائلة: “الملفت في وظيفتنا أننا نستلهم عملنا من الكثير من الأشخاص والأماكن. فبالنسبة إلى “جوك” الجديدة، لم نتعاون فقط مع مركز نيسان التقني في أوروبا وزملائنا في اليابان بل استوحينا عملنا أيضاً من المشهد الفني والتصميمي الواسع في لندن. عندما نشاهد السيارة على الطريق، نرى كل هذه الأفكار المختلفة التي جمعناها من فرقنا الداخلية والعالم الخارجي مجتمعة في مكان واحد، وهذه فعلاً شهادة على إبداع الفريق وتنوعه وتجعلنا نشعر بالفخر لمشاركتنا في شيء مميز جداً.”

اكتشفوا المزيد عن المصممتين من خلال مشاهدة هذا الفيديو.