تعرف على التقنيات المتطورة التي ستأتي بها سيارات المستقبل

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني في صناعة السيارات في الفترة الأخيرة، قامت الشركات الكبرى المصنعة للسيارات بإضافة العديد من الأنظمة الحديثة إلى سياراتها، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك طفرة هائلة في التقنيات المستخدمة خلال السنوات القادمة.



واليوم سنقدم لكم أبرز 5 تقنيات متطورة من المقرر إضافتها للسيارات في السنوات القادمة، وهي كما يلي:

1- اختفاء المرايا الجانبية

تعد المرايا الجانبية من أقدم التقنيات التي لا تزال في السيارات، إلا أنه من المفترض أن تزال هذه المرايا ويحل بدلاًَ عنها كاميرات جانبية صغيرة وشاشات مدمجة بالأبواب أو بالقرب منها، وهو ما يتيح رؤية أفضل للسائقين للسيارات القادمة من الخلف.

2- مساحات الزجاج الأمامي

مع مرور الزمن تطورت العديد من التقنيات في السيارة إلا أن مساحات الزجاج لم تشهد تطور حقيقي إلى الأن، إلا أنه من المفترض استبدالها بتقنية حديثة في المستقبل القريب، حيث تفكر تسلا في استخدام أشعة الليزر لتنظيف الزجاج، بينما تطور ماكلارين تقنية تستخدم الموجات فوق الصوتية.

3- تطوير استخدام الأوامر الصوتية

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بدأت بعض الشركات في استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في سياراتها الفاخرة، لكن هذه التقنية لا تزال تستخدم في عدة أشياء بسيطة مثل المكيف والموسيقى، لكن خلال السنوات القادمة من المتوقع أن تتطور هذه التقنية بشكل أكبر عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن تتمكن من تلبية العديد من رغبات قائدي السيارات.

4- تطوير النظام الصوتي

من المفترض خلال السنوات القادمة أن يتم تطوير النظام الصوتي الحالي، وأن يعمل النظام الجديد من خلال إثارة أسطح ومواد محددة داخل السيارة لصنع الأصوات المختلفة، وهي عملية تشبه ما يحدث في الآلات الموسيقية ذات الهيكل الخشبي مثل الجيتار.

5- مخاطبة المشاة

مع عدم صدور صوت للسيارات الكهربائية أثناء السير، وهو ما يمثل خطورة على المشاة لعدم سماعهم صوت السيارة وهي قادمة نحوهم، تعمل الشركات حالياً على ابتكار أنظمة تسمح للسيارات بالتحدث مع المشاة لإعلامهم مثلاً بأنه يمكنهم عبور الطريق كي لا يشعروا بالقلق ويتوقفوا انتظاراً لمرور السيارة، وهو ما يحد من الحوادث.