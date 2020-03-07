تعرف على القائمة النهائية للسيارات المرشحة للقب الأفضل في العالم 2020

السبت 7 مارس 2020

أعلنت اللجنة الدولية المنظمة لجائزة سيارة العام في العالم World Car of the Year القائمة النهائية للسيارات المرشحة لحصد لقب أفضل سيارة في العالم خلال عام 2020، وفقا للعين.



وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن المسابقة تتنافس فيها سنويا مجموعة مميزة من السيارات وتُعلن نتائجها في العام نفسه الذي تطرح فيه هذه السيارات.

وتضم القائمة سيارات سبق أن تم الكشف عنها على مدار عام 2019 ولكنها مخصصة للطرح خلال 2020.

وتشمل الجائزة فئات عدة من السيارات، وتضم القائمة 3 سيارات مرشحة للفوز بجائزة كل فئة.

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وترشح للجائزة الكبرى كأفضل سيارة في العام على مستوى العالم، كل من طراز Telluride من كيا، وطرازCX-30 من شركة مازدا وطراز مازدا 3.

وضمن قائمة أفضل سيارة في العام تتبع فئة السيارات Urban Car ترشح كل من طراز كيا Soul EV وطراز ميني كوبر Mini Electric وطراز T-Cross من فولكس فاجن.

وضمن فئة السيارات الفخمة Luxury Car ترشح كل من طراز مرسيدس EQC وطراز بورش 911 وطراز بورش "تايكان".

وضمن فئة السيارات ذات الأداء العالي Performance Car، ترشح كل من طراز بورش 718Spyder/Cayman GT4 وطراز بورش 911 وطراز بورش "تايكان".

وضمن فئة أفضل تصميم ترشح كل من طراز مازدا 3 وطراز بيجو 208 وطراز بورش تايكان الكهربائي.