شركة جينيسيس الكورية تكشف النقاب عن أيقونتها GV80 الجديدة

السبت 7 مارس 2020

كشفت شركة جينيسيس الكورية النقاب عن أيقونتها GV80 الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من فئة السيارات الفاخرة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وذلك مطلع شهر يناير الماضي.



وحسبما ذكر موقع "موتوروان" المختص بأخبار السيارات، فإن جينيسيس أعلنت عن السعر الرسمي للطراز الجديد GV80 المخصص لعام 2021، قبل طرحه رسميا للحجز خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتطرح جينيسيس نسخة 2021 الجديدة من طراز GV80 بمحرك توربيني ذي أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر وينتج قوة 300 حصان.

وقال الموقع الأمريكي إن جينيسيس حددت السعر الافتتاحي لطراز GV80 بداية من 48900 دولار، ما يؤكد تنبؤات سابقة توقعت ألا يتخطى الطراز حاجز 50 ألف دولار، وتتوفر هذه الفئة من الطراز باسم 2.5T Standard.

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وتأتي من بعدها الفئة الأعلى في السعر والإمكانيات باسم 2.5T Advanced بتكلفة 52800 دولار، ومن بعدها تأتي فئة 2.5T Prestige بتكلفة 57050 ألف دولار.

ثم فئة AWD Standard التابعة لطراز GV80 والتي تطرح بتكلفة 54650 دولارا، ومن بعدها فئة AWD Advanced التي تطرح بتكلفة 59000 دولار، ثم فئة AWD Prestige التي تطرح بتكلفة 63400 دولار.

ومن بعدها فئة 3.5T AWD Standard التي تطرحها جينيسيس بتكلفة 59150 دولارا، ثم فئة 3.5T AWD Advanced من طراز GV80 التي تطرح بتكلفة 64350 دولارا.

ثم فئة 3.5T AWD Advanced+ التي تطرح بتكلفة 65050 دولارا، وأخيرا فئة 3.5T AWD Prestige التي تعد الأعلى في الإمكانيات بين جميع فئات طراز GV80، وتطرح بتكلفة 70950 دولارا.