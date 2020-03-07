10 آلاف جنيه تراجعاً في أسعار تويوتا ياريس

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة تويوتا إيجيبت تخفيضاً على أسعار سيارتها "تويوتا ياريس" هاتشباك الصغيرة، المتاحة بالسوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات بتخفيض بلغ نحو 10آلاف جنيه.
وأوضحت تويوتا أن سيارتها الصغيرة أصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 305.000 جنيه لفئة الهاتشباك، بعد أنكانت تباع بسعر رسمي 315.000 جنيهاً.
وينتمي طراز تويوتا ياريس لفئة سيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/متر، مزودة بناقل حركة سداسي السرعات.
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