"المصرية العالمية للسيارات" بصدد طرح طرازات جديدة في الفئة التجارية الخفيفة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، إحدى شركات مجموعة ألكان القابضة التي يرأسها المهندس خالد نصير ، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي التجارية في مصر، إطلاق طراز جديد في فئة السيارات التجارية الخفيفة في الأسواق المصرية.

وتأتي هذه السيارات الجديدة بمميزات حصرية ومتعددة الاستخدامات والأغراض، ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل وإمكانيات

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هذه السيارات خلال حفل تعقده الشركة المصرية العالمية للسيارات الأسبوع القادم.

تعد السوق المصرية من أكبر أسواق المنطقة في قطاع السيارات، ولذلك تعمل الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM على تعزيز مكانة سيارات "هيونداي" في مجال النقل و الاتوبيسات من خلال تقديم احدث

طرازات هيونداي العالمية في السوق المحلي في فئة السيارات التجارية الخفيفة.

وتعد الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM هي الوكيل الحصري للسيارات التجارية الخفيفة في مصر منذ عام 2010، كما تضم المجموعة 28 توكيلا من الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات التي تمثل سلسلة عريضة من الأنشطة تتنوع ما بين السيارات والآلات البحرية والمحركات ومعدات البناء والطاقة والسياحة. كما تقدم الشركة العديد من فرص العمل، حيث يعمل بها 2000 موظف.