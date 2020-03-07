كوينيجسيج جيسكو ابسولوت يمكنها الوصول إلى 530 كم/س!

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت بوجاتي مسبقاً أنها لن تستمر في مطاردة أرقام السرعة القياسية بعد تحقيقها لـ 490 كم\س عبر شيرون بوجاتي سبورت 300+، والآن تستعد كوينيجسيج لاقتناص اللقب مرة أخرى عبر جيسكو ابسولوت، والتي وصفتها العلامة بأسرع سيارة في تاريخها ومستقبلها.

كوينيجسيج لم تختبر السيارة عمليا بعد، ولكن محاكات الكومبيوتر كشفت أن السيارة قادرة على الوصول إلى 530 كم\س حسب تصريح رئيس الشركة، كريسشان فون كوينيجسيج.. مؤكدا “الرقم لا يزال نظرياً بالطبع ولكنه دقيق”.

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وتمثل “ابسولوت” نسخة أكثر تطورا وقوة من جيسكو القياسية، مع إضافات متعددة لتحسين الأداء الايروديناميكي، مع استخدام محرك V8 سعة 5.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 1603 حصان وعزم دوران 1500 نيوتن.متر.

يبدو أن أكبر أزمة تواجه كوينيجسيج حاليا هي البحث عن مضمار مناسب للوصول إلى سرعة 530 كم\س!، مع عدم قدرتها على استخدام نفس مضمار نيفادا الأمريكي مثل 2017 لعدم كونه مستوياً بشكل كافي، كما لن تستخدم مضمار “جوني بومر” في فلوريدا لعدم كونه كافياً رغم امتداده لـ 5 كيلومتر تقريبا، وستستمر الشركة في البحث عن مضمار مقبول لتجربة السرعة القصوى القياسية عليه.