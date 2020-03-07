هيونداي كريتا 2021 الجديدة تظهر في المصنع

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي كريتا SUV الجديدة في فيديو يكشف عن جميع ألوانها ونسخها المتعددة قبل طرحها في الأسواق الهندية قريبا.

الجيل الجديد لكريتا سيتوفر في عدة نسخ تشمل E و EX و S و SX و SX O الأعلى في المجال، مع تقديم ثمانية ألوان تشمل الأبيض القطبي والأسود الشبحي والبرتقالي والرمادي والأزرق المجري والمزيد.

وتعتمد كريتا الجديدة على نفس منصة كيا سيلتوس، مع مصابيح أمامية LED وشبكة تهوية عريضة وجسد أطول من السابق مع جنوط أنيق وتصميم طافئ للسقف ومصابيح خلفية LED مع شريط ضوئي يصل بينهم.

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كما تشمل مزايا السيارة مقاعد يمكن تهويتها ونظام منع انغلاق المكابح وشاشة معلومات ترفيهية لمسية ولوحة عدادات رقمية، كما ستنطلق السيارة بنفس محركات كيا سيلتوس، لتشمل محرك بترولي 1.5 لتر وثاني ديزل 1.5 لتر وثالث بترولي تيربو 1.4 لتر، مع جير يدوي أو اوتوماتيكي.