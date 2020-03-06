رئيس بيجو ستروين يصدر انتقادات حادة للسيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر رئيس مجموعة بيجو ستروين، كارلوس تافاريس، انتقادات لاذعة للسيارات الكهربائية، مصرحاً أن “المهووسين بالبيئة” فقط هم الذين يقتنوها، وأنها لا تتمتع بأي جاذبية للجمهور العام.
وأشار تافاريس أنه عندما تقوم بعض الحكومات بوقف دعم السيارات الكهربائية، ينهار الطلب فوراً عليها، مثلما رأينا في الصين.
“المعركة الآن هو أن تكون السيارات الكهربائية معقولة السعر بحلول 2025″… مردفاً: “حالياً المستهلكون العمليون غير مهتمين بالسيارات الكهربائية”.
من أسباب عدم رواجها حسب رأيه هو ضعف شبكات الشحن وقصر المدى وعدم اليقين المحيط بسعر الكهرباء على المدى الطويل.. ولهذا قررت بيجو ستروين تطوير منصات شاملة قادرة على دعم محركات البترول أو الديزل أو المولدات الهجينة أو الكهربائية، عوضا عن تطوير منصات كهربائية مخصصة مكلفة في التصنيع.
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