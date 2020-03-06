فورد F-150 الكهربائية تظهر بالشكل التوقعي بناءً على معلومات موثقة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد F-150 الكهربائية القادمة في صور توقعية مبنية على معلومات موثقة من داخل فورد بالإضافة إلى بعض الصور التجسسية والمسربة في الماضي للبيك اب.

وتأتي F-150 الكهربائية بشبكة تهوية مغلقة مصقولة بتصميم مشابه لماخ اي موستنج.. وقد صرحت فورد أن البيك اب قادمة في 2021 كموديل 2022.

فورد لم تكشف الكثير عن البيك اب، ولكن نشرت فيديو لسحب السيارة لعربات قطار بوزن 1.6 مليون كيلوجرام، كما ستتمتع بمدى لا يقل عن 480 كيلومتر لكل شحنة.

البيك اب الجديدة غالبا ستتمتع بأرقام تسارع ممتازة بفضل المحرك الكهربائي، ولكن هل ستنافس أمثال هامر بيك اب وتيسلا سايبرتراك؟.. لأجل ذلك قد تقوم فورد بطرح نسخة خاصة عالية الأداء، مثل رابتور كهربائية.