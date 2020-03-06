الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد F-150 الكهربائية القادمة في صور توقعية مبنية على معلومات موثقة من داخل فورد بالإضافة إلى بعض الصور التجسسية والمسربة في الماضي للبيك اب.
وتأتي F-150 الكهربائية بشبكة تهوية مغلقة مصقولة بتصميم مشابه لماخ اي موستنج.. وقد صرحت فورد أن البيك اب قادمة في 2021 كموديل 2022.
فورد لم تكشف الكثير عن البيك اب، ولكن نشرت فيديو لسحب السيارة لعربات قطار بوزن 1.6 مليون كيلوجرام، كما ستتمتع بمدى لا يقل عن 480 كيلومتر لكل شحنة.
البيك اب الجديدة غالبا ستتمتع بأرقام تسارع ممتازة بفضل المحرك الكهربائي، ولكن هل ستنافس أمثال هامر بيك اب وتيسلا سايبرتراك؟.. لأجل ذلك قد تقوم فورد بطرح نسخة خاصة عالية الأداء، مثل رابتور كهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فورد F-150 الكهربائية تظهر بالشكل التوقعي بناءً على معلومات موثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.