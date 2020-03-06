الكشف عن أسعار جينيسيس GV80 للسوق الأمريكي

الخليج ٣٦٥ نت – لم تستغرق جينيسيس وقتاً طويلاً للكشف عن أسعار GV80 SUV الفاخرة، حيث سيبدأ سعرها عند وكلاء الولايات المتحدة من 48,900 دولار (183,300 ريال).

هذا السعر هو للإصدار الأساسي الذي يعمل بمحرك تيربو بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد 300 حصان، ويرسل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وإذا كنت ترغب في الحصول على نظام دفع كلي، فسيكلفك ذلك مبلغ إضافي قدره 5,750 دولار (21,500 ريال)، ويتوفر الطراز ذي الأربع أسطوانات بثلاثة فئات وهي “قياسي” و”متقدم” و”بريستيج”، وتوجد العديد من المزايا القياسية للإصدار الأساسي، بما في ذلك نظام التعليق الذاتي وجنوط 19 بوصة ومصابيح LED، وشاشة 14.5 بوصة للنظام الترفيهي، وعشرة وسائد هوائية، ونظام مانع الاصطدام في النقاط العمياء، وغيرها، إلا أن أجهزة القياس الرقمية تتوفر فقط في طرز V6.

بالإنتقال إلى فئة “متقدم” ستحصل على المزيد من الأشياء الجيدة مثل السقف الزجاجي البانورامي والمفتاح الرقمي NFC، ونظام صوتي Lexicon Premium مع 21 مكبر صوت، بينما تضيف فئة “بريستيج” الأعلى في التشكيلة قطع مثل جنوط مقاس 20 بوصة، ومساعد ركن السيارة عن بعد، ونظام تحكم في المناخ في ثلاث مناطق، وغير ذلك.

خيار أقوى بمحرك V6 سعة 3.5 لتر

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إذا كنت ترغب في أن تكون سيارتك أكثر قوة، فيمكنك الحصول على الطراز الذي يستمد قوته من محرك V6 سعة 3.5 لتر والذي يولد 375 حصان، ويتوفر حصرياً بنظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويتوفر بأربعة فئات.

فبالإضافة إلى ما يحصل عليه الإصدار الأساسي “القياسي” في طراز الأربع أسطوانات، فتضيف فئة “قياسي” في هذا الطراز القوة جنوط أكبر مقاس 20 بوصة ونظام تعليق إلكتروني مع معاينة الطريق، بينما تضيف فئة “متقدم” خيارات داخلية مثل الجلود وشاشة عرض محيطية وغير ذلك، في حين تضيف فئة “متقدم +” مقاعد في الصف الثالث يمكن طيها كهربائية، وبالنسبة لفئة “بريستيج” الأعلى، فستحصل على جنوط 22 بوصة ونظام إلغاء ضوضاء نشط على الطرق، وجلود نابا، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة وغير ذلك.

وفي النهاية، يمكنكم الاطلاع على جميع المواصفات والأسعار في الصور أسفل المقال.