كورفيت C8 2020 تبدأ في الوصول إلى الوكلاء

الخليج ٣٦٥ نت – في 3 فبراير الماضي، بدأت شيفروليه رسمياً إنتاج كورفيت C8 2020، ويكشف مقطع فيديو جديد أن النسخ الأولى للسيارة المنتظرة التي يبلغ تكلفتها 60 ألف دولار (225 ألف ريال) تتوجه الآن إلى صالات عرض شيفروليه بأمريكا.

كشفت اللقطات التي تم التقاطها الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش يوم 4 مارس، عن أربعة ناقلات سيارات على الأقل تحمل السيارة الجديدة من خط التجميع في مصنع جنرال موتورز بولاية كنتاكي، ويأتي الفيديو من كاميرا خارجية مثبتة على متحف كورفيت الوطني.

يذكر أن خطة شيفروليه المحدثة كانت هي بدء شحن سيارات كورفيت في أواخر فبراير أو أوائل مارس، وربما يكون من الآمن أن نقول أن شركة صناعة السيارات أوفت بوعدها، والجدير بالذكر أن الطلبات وصلت إلى أكثر من 40,000 طلب تم استلامها بالفعل، وأكثر من 300 منها من اليابان، لذا، يتعين على الشركة المصنعة للسيارة الحفاظ على وتيرة ثابتة للإنتاج لتلبية الطلبات.

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وإذا كنت لا تطيق الانتظار، فلا يزال بإمكانك طلب كورفيت C7، ولكن ضع في اعتبارك أنه لم يتبقى سوى 2,600 نسخة فقط غير مباعة، وإذا كنت من المحظوظين الذين تقدموا لطلب شراء كورفيت C8 2020، فمن المحتمل أن تكون سيارتك في طريقها إلى أقرب موزع أو ستكون كذلك في وقت قريب جداً، هل أنتم متحمسون؟