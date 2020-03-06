كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قائمة السيارات المتنافسة على لقب أفضل سيارة في العالم لعام 2020 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة "جوائز السيارات العالمية - WCOTY" عن أفضل ثلاثة متنافسين على لقب أفضل سيارة في العالم 2020 في كل فئة من فئاتها الخمس، وتم حصر قائمة المتأهلين لنيل جائزة أفضل سيارة في العالم إلى أفضل 3 سيارات في كل فئة.

ويتصدر المراكز الثلاثة الأولى قائمة أفضل سيارة عالمية لعام 2020، Mazda 3 و Mazda CX-30 و Kia Telluride، وهذا يعني أن الطرز التي تم إسقاطها من القائمة تشمل لاند روفر رينج روفر إيفوك، مرسيدس بنز CLA، مرسيدس بنز GLB، فولكس واجن جولف، هيونداي سوناتا، كيا سول EV و فولكس واجن تي كروس.

اما في فئة 2020 World Urban Car كانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب Kia Soul EV و Mini Cooper SE و Volkswagen T-Cross.

وفي فئة السيارات الفاخرة العالمية، حظت شركة بورش بسيارتين من أفضل ثلاث سيارات وهم بورش 911، بورش تايكان ومرسيدس بنز EQC.

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ويهيمن على فئة سيارة الأداء العالمي لعام 2020، شركة صناعة سيارات واحدة وهي بورش، وشملت السيارات المتنافسة في هذه الفئة بورش 718 سبايدر / كايمان GT4 ، بورش 911 وبورش تايكان.

أخيرًا ، المتنافسون النهائيون على جائزة افضل تصاميم السيارات في العالم لعام 2020 من مازدا 3 وبورش تايكان وبيجو 208.

لم يتم الإعلان عن القائمة الكاملة للنهائيون مؤخرًا إلا في معرض Auto Expo 2020. وقد تم اختيار هؤلاء الفائزين من قبل لجنة تحكيم "جوائز السيارات العالمية - WCOTY" العالمية المؤلفة من 86 عضوًا.

يذكر أنه كان من المفترض الإعلان عن هذه القائمة التي تضم أفضل ثلاثة سيارات لعام 2020 في العالم في معرض جنيف للسيارات الذي تم إلغاؤه بسبب تفشي فسيروس كورونا.

سيتم الإعلان عن الفائزين في كل فئة في 8 أبريل 2020 في معرض نيويورك للسيارات القادم.