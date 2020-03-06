7 نصائح هامة للمبتدئين في صيانة سياراتهم

الخليج ٣٦٥ نت – بعض قائدي السيارات لا يدرون الكثير من المعلومات حول طرق العناية بسياراتهم خاصة المبتدئين منهم، حيث ينبغي عليهم الإلمام بالمعلومات الأساسية لصيانة السيارة، حتى يستطيعوا التعامل مع الأعطال الطارئة التي قد تصيب سيارتهم.

لذا نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز المعلومات الهامة حول صيانة السيارات خاصة للمبتدئين:

1- فحص السوائل والزيوت



يعد فحص السوائل والزيوت المختلفة في السيارة من أهم العوامل التي تحافظ عليها من الأعطال، ومن الزيوت والسوائل الهامة التي يجب فحصها بصورة دورية وتزويدها في حال نقصانها، هي زيت المحرك، وزيت ناقل الحركة، وزيت المكابح، وسائل المبرد.

2- فحص ضغط هواء الإطارات



تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء في السيارات التي تحافظ على سلامة السيارة، وفي حال إهمال التحقق من سلامتها وفحص ضغط الهواء بها بشكل دوري فإنها تكون معرضة لخطر التآكل المبكر، أو الانفجار المفاجئ.

3- اللمبات التحذيرية



تمتلك السيارات العديد من اللمبات التحذيرية في طبلون السيارة والتي يتم ربطها بالأجزاء الهامة في السيارة، وتعمل على تنبيه السائق عند بداية حدوث أي مشكلة في السيارة لسرعة علاجها.

لذا عليك الرجوع إلى دليل المالك الخاص بسيارتك، لتتعرف على لمبات التحذير ومتى تضاء، والأجزاء المرتبطة بها، ومن ثم مراقبة هذه اللمبات، وفي حال إضاءة أي لمبة بها التوجه لمراكز الصيانة لحل المشكلة حتى لا تتفاقم.

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4- تنظيف وتشميع السيارة



يعد تنظيف وغسل وتلميع السيارة من الأمور الهامة التي تحافظ على جمال وأناقة السيارة وتحافظ على الطلاء من فقدان اللمعان والصدأ.

5- الصيانة الدورية



كثير من السائقين يهملون أجراء الصيانة الدورية لسياراتهم في مراكز الصيانة، وهذا من الأمور الخاطئة، ويجب اللجوء إلى مركز صيانة معتمد عند إجراء الصيانة.

6- اهتزاز وارتجاج السيارة



يجب ملاحظة ظهور أي اهتزاز وارتجاج للمحرك أو السيارة عند التشغيل أو أثناء القيادة، حيث أن هذه الاهتزازات تدل على وجود مشكلة في السيارة، ويجب التوجه حينها لمركز صيانة لعلاج المشكلة.

7- صدور أصوات مزعجة